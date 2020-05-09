رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تعمير بورسعيد: لم نوقف العمل بمشروع بورفؤاد رغم كورونا لهذا السبب (فيديو)

السبت 09/مايو/2020 - 12:27 م
المهندسة هويدا شميس
المهندسة هويدا شميس
ياسمين عباس
طباعة
قالت المهندسة هويدا شميس، مدير عام منطقة تعمير بورسعيد، إن مشروع التعمير بمنطقة بور فؤاد لم يتوقف منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا.

وأضافت شميس، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، أن هناك تعليمات مشددة لكل الشركات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بالمواقع.

وأشارت مدير عام منطقة تعمير بورسعيد، إلى أن هناك قدرة على وقف المشروع، لكن هناك الكثير من الناس يعتمدون عليه في كسب الأموال.

موضوعات متعلقة

رسالة طارق حامد لرضا عبدالعال في «رامز مجنون رسمي»

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2020

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2020

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

3 أمراض فى سن المراهقة تتسبب في الشيخوخة المبكرة للشرايين

العثور على لوحة حجرية عمرها 650 عاما شمال الصين

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تعرض جولة فى متحف العقاد ضمن «الثقافة بين إيديك»

قصور الثقافة تطرح الأعمال الكاملة للشيخ مصطفى عبدالرازق

مركز «الست وسيلة» يعلن عن عدد من فعالياته «أونلاين»

انطلاق مسابقة الصوت الذهبى فى دورته الخامسة «أونلاين»