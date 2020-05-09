تعمير بورسعيد: لم نوقف العمل بمشروع بورفؤاد رغم كورونا لهذا السبب (فيديو)

قالت المهندسة هويدا شميس، مدير عام منطقة تعمير بورسعيد، إن مشروع التعمير بمنطقة بور فؤاد لم يتوقف منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا.وأضافت شميس، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، أن هناك تعليمات مشددة لكل الشركات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بالمواقع.وأشارت مدير عام منطقة تعمير بورسعيد، إلى أن هناك قدرة على وقف المشروع، لكن هناك الكثير من الناس يعتمدون عليه في كسب الأموال.