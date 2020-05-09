عزمى مجاهد: خالد يوسف والسبكى جرفوا السينما المصرية

قال الكابتن عزمي مجاهد، إن المخرج خالد يوسف جرف القوى الناعمة المصرية، لافتا إلى الدراما والسينما المصرية سلاح خطير جدا.وأضاف "مجاهد"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، أن السبكي له دور كبير في إفساد الذوق العام في مصر، مؤكدا أن مصر ليست كالموجودة في أفلام السبكي من بلطجة ودعارة ومخدرات.وتابع: "السبكي وخالد يوسف أساءوا تربية النشء وأساءوا لكيان المجتمع، لكن انهارده بقينا على الطريق الصحيح لأن مصر الحضارة والمبادئ والرصاصة لا تزال في جيبي".