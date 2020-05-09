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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هشام طلعت مصطفى يفجر مفاجأة عن إعلان مدينتى

السبت 09/مايو/2020 - 03:43 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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كشف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، كواليس إعلان "مدينتي" الذي أثار ضجة على السوشيال ميديا، واتهامه بالعنصرية.

وقال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن كواليس الإعلان مضحكة، مشيرًا إلى أنهم اعتادوا على أخذ آراء السكان في المدينة كل عام، وكان رأي الإدارة هو تصوير رأي السكان الحقيقيين في المدينة في الخدمات التي تقدم لهم.

وأردف: "بنعمل حملة إعلان كل سنة في رمضان لأن موسم البيع بيزيد بعد رمضان، واجتمعت الآراء إن الآراء الناس الحقيقية تقول رأيها على المدينة، وفيه شركة متخصصة قالت إن ده أفضل شيء الناس تقول آراءها بمنتهى الصراحة".

وتابع: "الناس قالوا ده اللي حاسين بيه، وأنا مش قادر أفهم أيه مزعل الناس الأخرى، إن فيه ناس سعيدة؟ مش فاهم فيه إيه؟ إحنا بنبذل مجهود كبير لتحقيق حياة أفضل، وشيء جيد للبلد نتباهى به نرتقي بمستوى الخدمات".

وكشف هشام طلعت مصطفى مفاجأة عن تغيير الإعلان بعد الهجوم عليه، مؤكدًا أن الشركة اعتادت أن يكون الإعلان أسبوع فقط ويتم تغييره، ولم يتم تغييره من أجل الهجوم عليه.

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