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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داعية: فرعون آمن بالله لكن متأخرًا (فيديو)

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:15 م
الشحات العزازي
الشحات العزازي
رباب الأهواني
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قال الشيخ الشحات العزازي الداعية الإسلامي، إن الندم ساعة الموت لا ينفع العبد الكافر، والدليل أن فرعون آمن بالله لكن متأخرا، لكن هذا لم ينفعه فأنجاه الله ببدنه ليكون عبرة.

وأضاف «العزازي» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc» اليوم: «الله يأخذ العبد العاصي، ويترك منه أثرا ليكون عبرة لباقى البشر، ليعتبر غيره به».

وفي السياق نفسه، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الحياء خلق ركزه الله في طبائع البشر، وقد عرفه العلماء بتعريفات عدة، فالحياء من أقوى الأخلاق أصالة وعمقا في مشاعر الإنسان، مستدلا بظهور الحياء في سلوك الطفل في سنواته الأولى، وشعوره به قبل شعوره بغريزة التدين.

وأشار الطيب خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، إلى أن الشعور بفطرة الحياء في الطفل يسبق الشعور بفطرة الدين، وإدراك معنى الألوهية والنبوة والحياة الآخرة، مضيفا أن الحياء شعبة من شعب الإيمان.

وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أن الحياء في المرأة أشد حسنا، وأبهى جمالا، منوها بأن الحياء خلق يقاوم السلوك القبيح، ويخلق من صاحبه إنسانا متوازنا، فالحياء لا يمنع صاحبه أن يكون رجل مجتمع أو سيدة مجتمع.

وتابع شيخ الأزهر الشريف، أنه أصبح من المعتاد أن يسأله البعض أسئلة تقلق لحد بعيد، وتدل على حالة من التيه، واختلاط المفاهيم في أذهانهم، معتبرا أن سهولة مشاهدة المواد الإعلامية، وسهولة استدعائها والتأثر بدعواتها المسمومة مع غياب الثقافة الدينية، وظهور تيارات تدعو إلى اغتراب الناس عن واقعهم وعصرهم هو من ساعد على انتشار هذا التيار.

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