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الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: عودة المركبة الفضائية إلى الأرض بنجاح

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:36 م
الصين
الصين
منار أحمد
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أكدت الصين، عودة مركبتها الفضائية غير المأهولة التي أطلقت في الـ 5 من الشهر الجاري إلى الأرض بنجاح.

ووفقًا لوكالة روسيا اليوم، تبعا للمعلومات المتوفرة فإن المركبة غير المأهولة هبطت في موقعها المحدد شمال الصين هذا اليوم.

وكانت الصين قد أطلقت هذه المركبة على متن صاروخ لونج مارش 5 بي يوم الثلاثاء 5 مايو الجاري من مركز وينشانج للإطلاق الفضائي بجزيرة هاينان.

وسبق للصين أن أطلقت من العام 1999 عدة مركبات فضائية من نوع "شنجو" كانت قد طورتها عن مركبات "سويوز" السوفيتية والروسية، لكن المركبة الجديدة تتميز بمقاومة أكبر لدرجات الحرارة، كما أنها أطول من تلك المركبات وأثقل منها، وقادرة على نقل 6 رواد إلى الفضاء.

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