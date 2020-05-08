19 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في الكرخ العراقية

أعلنت صحة العاصمة العراقية بغداد الكرخ، اليوم الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.وذكرت دائرة الصحة وفق لقناة السومرية نيوز العراقية، انه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في جانب الكرخ".وأضافت أنه "مع الاصابتين يصبح العدد ١٩ إصابة خلال 24 ساعة، تسعة منها في منطقة العامرية، وأربعة في كل من الدورة والشعلة، وإصابة واحدة في كل من الحرية والرشاد".