كورونا يتفشى داخل سجن الصحفيين بتركيا

أعلنت السلطات التركية عن إصابة 44 سجينًا داخل سجن سيليفري بفيروس كورونا المستجد، والذي يتواجد به صحفيون أتراك، بحسب ما ذكره موقع "تركيا الآن".وتابع الموقع أن النيابة العامة بمقاطعة بكير كوي، كشفت عن إصابة عدد من المساجين المحبوسين بسجن سيليفري، ظهرت عليهم أعراض الفيروس.ونقلت إدارة سجن سيليفري مسجونين إلى الوحدة الصحية عقب ظهور الأعراض عليهم مباشرة، وأجريت التحاليل تبين إصابتهم بالفيروس، وبناء عليه أجري فحص على المخالطين لهم، ومن على تواصل معهم، فتبين إصابة 42 مسجونًا آخرين.وجدير بالذكر أن سجن سيليفري معتقل به قادة موقع "أوضة تي في" باريش بهلوان وباريش ترك أوغلو وهوليا قيلينج، وكاتب جريدة "يني تشاغ" مراد آغيرال، ورجل الأعمال عثمان كافالا، وصحفيون آخرون.