نشطاء يهاجمون جمال عيد ويطالبون بشطب المسيئين للصحافة من جداولها

هاجم رواد مواقع السوشيال ميديا جمال عيد، واصفين إياه بالمدلس الكذاب، ووجهوا له رسائل قالوا فيها: "هل عندما يرتكب الصحفي جريمة جنائية تتم محاكمته أم هو معصوم من المساءلة القانونية؟ هل من حق الصحفي التواصل مع المنظمات الإرهابية والعمل لصالحها وهل يصح إعفاؤه من أي إجراءات قانونية، وفي المقابل مواطن عادي عندما يرتكب جريمة يحاسب عليها.. أليس منهجك هو التمييز بعينه وانتهاك القانون".وتابعوا: "الجميع أمام القانون سواسية سواء الصحفي أو أي مهنة أخرى، فلا أحد فوق القانون".وطالب المهاجمون نقابة الصحفيين بشطب أي عضو امتهن مهنة الصحافة الشريفة السامية وأساء إليها.واختتموا: "الصحافة هي عنوان الوطنية وليست باب الخيانة".