مقدمة «8 الصبح»: امنعوا التجمعات.. إصابات كورونا في تزايد

قالت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج "8 الصبح"، إن وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس أن هناك 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الأعداد في تصاعد، معلقة: "سجلنا أمس أكبر عدد إصابات منذ بداية الأزمة".وأضافت داليا أشرف، خلال حديثها بالبرنامج المذاع على فضائية "dmc"، أن الدولة تناشد المواطنين الالتزام بالتعليمات وارتداء المسكات والغالبية لا تلتزم، وتسير في الشوارع دون اتباع التعليمات الوقائية الخاصة بارتداء الكمامة أو القفازات.وأشارت مقدمة "8 الصبح"، إلى أن هناك بعض المواطنين لا يعلمون خطورة الوضع الحالي، مضيفة: "هناك عزومات لعشرات الأفراد في المنازل بشهر رمضان"، مطالبة المواطنين بإلغاء العزومات لمواجهة كورونا، مناشدة المواطنين بمنع التجمعات حتى لا ترتفع المعدلات لأكثر من ذلك.