محلل سياسى: التعديلات الدستورية بالجزائر مهمة وسيدعمها الشعب

أكد محفوظ شخمان، المحلل السياسي الجزائري، أن هناك الكثير من المواد المهمة والجديدة شملتها مسودة الدستور، التي وزعتها رئاسة الجمهورية الجزائرية الخميس على ممثلي الأحزاب والكيانات السياسية، ستحدث تغيرا كبيرا في الجزائر.وقال "شخمان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه من بين التعديلات الدستورية المقترحة المهمة أنه أصبح لرئيس الجمهورية الحق في إرسال الجيش للخارج بعد مصادقة البرلمان، بجانب استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، الأمر الذي لم يكن موجودا من قبل.وبشأن مدى إمكانية الترحيب من قبل الأحزاب والكيانات السياسية وكذلك الشعب الجزائري، توقع "شخمان" أن تحظى المسودة الدستورية بموافقة كبيرة بين مختلف الأطياف السياسية والشعبية.وشدد المحلل السياسي الجزائري، على أن التعديلات الدستورية الجديدة سوف تؤثر إيجابيا بشكل كبير في مسار الحياة السياسية الجزائرية في المستقبل.وتعليقا على سماح التعديلات الجديدة لرئيس الجمهورية بإرسال قوات عسكرية إلى الخارج، قال إن السياسة الخارجية الجزائرية لن تتغير وكذلك عقيدة قوات الجيش الجزائرية.يذكر أن رئاسة الجمهورية الجزائرية أعلنت اليوم عن مسودة التعديلات الدستورية المقترحة، التي وعد الرئيس عبد المجيد تبون بوضعها بعد فوزه برئاسة الجمهورية العام الماضي، ومن المقرر طرحها في استفتاء شعبي.