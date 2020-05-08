«فى خدمتك».. تعرف على خطوات الحصول على شقق المرحلة التاسعة بالإسكان الاجتماعى

فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص "الدستور" على تقديمها للقراء، تقدم خطوات استلام وحدات الإسكان الاجتماعى بالاعلان التاسع الجار تسليمها، وأهم المستندات المطلوبة، والتي تمكن على النحو التالى:1- يتجه المواطنون الفائزون بالوحدة لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، لسداد المستحقات المالية على الوحدة.2- إحضار خطاب موجه لمكتب خدمة المواطنين.3- تسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.المستندات المطلوبة- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.- صورة البطاقة للزوج أو الزوجة إن وجد.- أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.- صورة إيصال سداد الوديعة.- صورة إيصال سداد آخر قسط.​