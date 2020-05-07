عمرو زكي يكشف حقيقة علاقته بفنانة دمرت حياته

قال عمرو زكي، لاعب الزمالك السابق: من اليوم الأول لشهرتي وأنا حريص على مستقبلي، وما أثير عن أن هناك فنانة تسببت في تدمير حياتي، هو أمر غير صحيح، "مفيش ست دمرت حياتي".وأضاف، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع إيناس الدغيدي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "لدىّ العديد من العلاقات مع الفنانين والإعلاميين والرياضيين، وعلاقتي بكل الناس قوية وعندي بدل الواحد ألف، صحيح كنت متجوز، لكن عندي صداقات كتير".وعن خلافاته مع زوجته السابقة، قال زكي: "الست اللي تطلع تتكلم على أبو ابنها ظلم لابنها مش لعمرو، لأني بعتبر أي علاقة بين اتنين متجوزين وانفصلوا الولاد مالهومش ذنب، وبصرف على ابني بس مش بديها فلوس في إيدها.. عندي محامي وهي عندها محامي.. بدفع كل شهر فلوس".وواجه عمرو زكي شيخ الحارة، حينما أكد أن إحدى السيدات في دولة بشمال إفريقيا "عملتله عمل"، ليقول زكي ساخرا: "أنهى واحدة فيهم"، وتابع: "أنا مش مؤمن بالحاجات دي".