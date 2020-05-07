أسامة هيكل: التدابير الاحترازية لن تجدي دون التزام المواطن

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، إن الحكومة درست كل السيناريوهات لإدارة أزمة كورونا، لافتًا إلى أن الحكومة مهما فعلت واتخذت من إجراءات لن تجدى إلا مع التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية والوقائية.وأضاف، خلال مؤتمر صحفى لمجلس الوزراء، أن الحكومة اعتمدت منذ البداية على أن المواطن شريك معها لتجاوز أزمة كورونا.وتابع: "للأسف عدد كبير من المواطنين هيفقدوا وظائفهم لو استمرت الأزمة، وبطلب من الإعلام التركيز على المخاطر الاقتصادية التي من الممكن أن تتحملها الدولة فى حال استمرار الأزمة حتى يعى المواطن خطورة استمرار أزمة كورونا".