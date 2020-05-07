حجر المدينة الجامعية بسموحة يستقبل أول 9 حالات للنقاهة

استقبل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بسموحة شرق محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أولى الحالات المستقرة لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفي الحجر بالمدينة الجامعية، إنه تم استقبال أولى حالات المصابين بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد، ووصل عددهم إلى 9 حالات ومن المقرر أن يتم استقبال 6 حالات قادمة من مستشفى الحميات، ومجموعة أخرى من مستشفيات العزل بمطروح.وأضاف "إبراهيم" لـ"الدستور" أن المدينة قد استعدت لاستقبال المرضى من مصابي كورونا، حيث ان العزل الصحي بالمدينة الجامعية سوف يستقبل الحالات المحولة من مستشفيات العزل، والمستقرة لإتمام فترة العلاج حتى التماثل للشفاء التام، وذلك على غرار المدينة الشبابية بأبي قير.كان الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قد أعلن عن تسليم مباني المدينة الجامعية بنين بسموحة لوزارة الصحة لتبدأ العمل كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، موضحا أنها تضم 576 سريرا، و140 بدار الضيافة، و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه يجري تأهيل 5 مبان من المدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.