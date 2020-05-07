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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ونحب تانى ليه» الحلقة 13.. غالية تعود لـ مراد وسوسن بدر تقع فى الغرام

الخميس 07/مايو/2020 - 01:15 ص
ونحب تانى ليه
ونحب تانى ليه
منار إبراهيم
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شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة بلمسات رومانسية يتخللها مواقف كوميدية.

كريم فهمي يقنع ياسمين عبد العزيز بالعودة له

بدأت أحداث الحلقة الجديدة من حيث انتهت السابقة، وهي تلاقي "مراد" كريم فهمي و"غالية" ياسمين عبد العزيز بالصدفة في أحد الكافيهات، وطلب منها أن يجلسا ليتحدثا سويًا، وأوضح لها الأمر بأنها ستتعس نفسها بأنها تختار صديقاتها على حب حياتها، خاصة أن صديقاتها تكن لها كل كره وحقد بعد اكتشافها حبها لـ"مراد"، ونجح في أن يقنعها بأن يعودا لبعضهما ليكللا حبهما بالزواج، ووافقت "غالية" ولكن طلبت منه أن يعطيها مهلة للتفكير.

سوسن بدر تقع في غرام عماد رشاد

وفي لفتة كوميدية وقعت "عائشة" سوسن بدر والدة "غالية" في غرام "معتصم" عماد رشاد شقيق جارتهم "أشجار" بدرية طلبة، وذلك بعدما كانت "عائشة" ضد الرجال وتكرههم بسبب خيانة زوجها لها، واعترفت لـ"معتصم" أنها معقدة من الرجال بسبب زوجها وثقتها الزائدة فيه وفي النهاية قام بخيانتها ولم يصن احترامها وحبها له، وفي هذه الأثناء دخلت "غالية" وأغلقت "عائشة" الهاتف بسرعة شديدة، حتى لا تشك ابنتها في الأمر، ووجدت ابنتها ملامحها تطغى عليها السعادة بعد الاكتئاب الحاد وسألتها عن سبب هذه السعادة وهل مراد وراء هذه الفرحة.

عماد رشاد يطلب الزواج من سوسن بدر

وانتهت أحداث الحلقة بمشهد كوميدي بين "معتصم" عماد رشاد و"هادية" ليلى عز العرب، وهو يطلب الزواج من "عائشة" سوسن بدر، وسخرت "روعة" إيمان السيد من اللوك الجديد الذي لجأت له "عائشة" لتكون بمظهر أصغر مما تبدو، فيما سخرت "غالية" من موقف والدتها خاصة وأنها شاهدت "معتصم" يطلب الزواج منها أثناء خروجها من المنزل وذهابها إلى "يسرا" تارا عماد للتحدث معها في أمر "مراد"، ومن المقرر ان تكشف الحلقة الجديدة الرابعة عشر عن موقف "يسرا" تجاه "غالية".

ويُعرض "ونحب تانى ليه" على قناة CBC، وCBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.

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