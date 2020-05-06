رد فعل غريب من عبدالله بالخير فى «رامز مجنون رسمى»

انضم الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، لضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.وقدم رامز جلال، عبدالله بالخير بمقدمة ساخرة كما هي عادته خاصة من الجلباب الذي ارتداه في الحلقة وكذلك ضحكته الدائمة التي لا تفارقه، كما لم يفوت فرصة تناوله للمكسرات في الكواليس.وسجل عبدالله بالخير، رد فعل غريب عند رؤيته لرامز جلال عند خروجه من خلف البوستر، بعد أن علق على صورته بقوله: "بحبه وبقدره"، ليكتشف بعد ذلك أنه وقع في مقلب رامز جلال.ويستعين رامز جلال، خلال الحلقة بالفنانة الإماراتية أروى، للإيقاع بضحايا البرنامج بدعوى المشاركة في برنامج "كرسي الحقيقة".