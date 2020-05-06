خبير أمريكي: زيادة الطلب علي القطن المصري عالميا الفترة المقبلة

توقع روبرت انتوشاك، خبير الاقتصاد الأمريكي وخبير التخطيط الاستراتيجي والتسويق بأمريكا، أن الاتجاه نحو شراء الملابس الجاهزة سيكون موجها إلى القطع الأساسية المستخدمة في الحياة اليومية.وأضاف الخبير الأمريكي خلال ندوة عقدتها غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، باتحاد الصناعات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنه من المتوقع الاعتماد بشكل كبير على ارتداء الملابس القطنية خلال الفترة المقبلة، بما يعطى الي مصر ميزة في تسويق وتصدير محصولها من القطن عالميًا.من جانبه قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إن المصانع استطاعت خلال الشهرين الماضيين الالتزام بدفع مرتبات العمال كاملة، ولكن مع استمرار الوضع الحالي من انخفاض المبيعات، ستواجه المصانع مشكلة كبيرة خلال الشهرين المقبلين بما يهدد قدرتها على دفع الأجور.