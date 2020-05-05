كيف نحسن الظن بالله؟.. الهواري يجيب في «علمني رمضان»

قال الدكتور محمود الهواري، الباحث بالأزهر الشريف، إن من أفضل المعاني التي يعلمها لنا شهر رمضان الفضيل هي حسن الظن بالله، ومعنى ذلك أن يتوقع الإنسان الجميل من الله، وأن يعامل الله بكل أسمائه الحسنى وصفاته العليا على أن مقتضاها في العبادة الرحمة والود والخير والعطف.وأضاف الهواري، خلال برنامج «علمني رمضان» الذي ينشر على قناة «الدستور» عبر اليوتيو: ربنا لما شرع لنا رمضان وأعطانا هذه العبادات الراقية بيعلمنا توقع الجميل من الله.وتابع: "فبتصوم وتتوقع أن ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل الصيام، وتتصدق وتتوقع إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الصدقة، وتقرأ القرآن وأنت متأكد إن ربنا بيسمعك وانت بتقرأ، كل عبادة بتتم في رمضان وانت عندك إحساس قلبي جميل جدا إن ربنا سامعك ومعاك وهيكافئك وهيديلك".