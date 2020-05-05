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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

البريد: مد فترة عمل الموظفين لتقليل زحام صرف المعاشات

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:45 م
المعاشات
المعاشات
هدير شعراوي
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قال سعيد رشاد، مدير شئون البريد بمنطقة جنوب القاهرة، إنه يتم صرف المعاشات في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة البريد والحرص على سلامة العاملين بالهيئة القومية للبريد، وعلى العملاء المترددين على جميع المكاتب البريدية.

وأضاف رشاد خلال تصريحات خاصة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في إطار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تم الاتفاق على تقسيم المعاشات إلى عدة شرائح، الأولى بدأت يوم الأحد وتستمر اليوم، والشريحة الثانية تبدأ اليوم من 1000 إلى 2000 جنيه، والثالثة من 3000 إلى 4000 ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للتسهيل على المواطنين، مد فترة العمل على جميع الموظفين على مستوى الجمهورية لتبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وذلك لتقليل الزحام.

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