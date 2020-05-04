هل كورونا عقاب من الله؟.. مفتي الجمهورية يجيب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإنسان عليه أن يشكر ربه حال كان الابتلاء بالخير والرزق، وأن يصبر حال كان الابتلاء شدة، والرسول– صلى الله عليه وسلم- يقول: "عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤمنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ".وعلق مفتي الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، على ما تردد بأن "فيروس كورونا جند من جنود الله لعقاب الناس"، قائلًا: إن الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ليس بالأمراض فقط، بل ينزل الابتلاءات حتى في العلم والرزق، فكل ما يأتي للإنسان هو اختبار من الله، والإنسان الفطن هو الذي يستعد للحظة العطاء.وأوضح مفتي الجمهورية أن فيروس كورونا هو اختبار من الله للإنسان لينظر أيصبر عليه أم لا، لافتًا إلى أن الدولة تتخذ تدابير احترازية للحد من انتشاره ومواجهته، مشددًا على ضرورة امتثال الإنسان لهذه الإجراءات، وهذا الامتثال من طاعة الله؛ لأن ولي الأمر المتمثل في رأس الدولة واللوائح والقوانين يجب طاعتها وامتثال الأمر فيها.