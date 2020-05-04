الجزائر تسجل حالتى وفاة و174 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم، عن تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تسجيل حالتي وفاة فقط.وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنها سجلت أيضًا 62 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكدت الوزارة الجزائرية أن إجمالي الإصابات لديها بلغ 4648 حالة مؤكدة، فيما بلغت الوفيات 465 وفاة.يذكر أن السلطات الجزائرية أعلنت عن عودة النشاطات الاقتصادية والتجارية في معظم القطاعات، مع تخفيف إجراءات الحظر المفروض.