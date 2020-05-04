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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة مأذون شرعي لتسهيل زواج المحلل بمصر القديمة

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:22 م
محكمة
محكمة
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أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الإثنين، شقيقين أحدهما يعمل مأذونًا شرعيًا إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير عقود زواج وتسهيل زواج المحلل.

كشفت التحقيقات عن تقدم أحد الأشخاص ببلاغ يفيد بأنه عقد قرانه منذ فترة قصيرة، وتوجه إلى الجهات الحكومية لاستخراج قيد عائلي لدواعي السفر، لكنه فوجئ بأنه تزوج مرتين وتم الطلاق فيهما بعد زواجه الأصلى بـ20 يوما، واكتشف أن المأذون عقد قران زواجه مرتين كمحلل، مستخدما بياناته الخاصة به، والتى حصل عليها من قسيمة زواجه.

وحرر المحضر الرسمى وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وشقيقه، وبعرضهما على النيابة، أنكر المتهم الأول ارتكابه الواقعة، وأكد أن أحد الأشخاص الذى يعمل معه بالمكتب ويوليه أمور الحجز والتجهيز وكتابة الأوراق، قام بتلك الأعمال دون علمه، وأكد شقيقه نفس أقواله.

وتبين أن آخر عملاء المتهمين إحدى الفتيات تعمل بمجال الأزياء والإعلانات، والتى طلقت من زوجها ثلاث مرات ورغبت في العودة له مرة أخرى، فدلها أحد الأشخاص على المأذون الذى استغل أنه عقد قران أحد الشباب من وقت قصير واستخدم بياناته من أوراق زواجه التى لم يتسلمها بعد، وجهز عقد زواج مزيفا بين السيدة والمجنى عليه، وبعد أيام قليلة حرر عقد طلاق آخر لنفس الشخصين لتتمكن من العودة إلى زوجها مرة أخرى.

وأمرت النيابة باستدعاء السيدة، وبالتحقيق معها أنكرت الواقعة، وصدر قرار بعرضها على لجنة من خبراء التوقيع والتزوير بالطب الشرعى ومضاهاة التوقيعات الخاصة بها، بالتوقيع الموجود على أوراق الزواج والطلاق التى تم ضبطها بالمكتب.

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