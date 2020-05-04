حجز صاحب مخزن متهم بحيازة سلع غذائية فاسدة

أمرت نيابة الأزبكية بحجز صاحب مخزن ضبط بحوزته 7 أطنان سلع غذائية فاسدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الأزبكية لحجبه عن التداول كمية قدرها 7،375 طن "سكر حر، عسل جلوكوز، حمص، سمسم مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.