ارتفاع المتعافين بعزل إسنا إلى 259 بعد خروج 17 جددًا (صور)

أعلن وليد الضوي، مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عن تعافي دفعة جديدة من المصابين، وذلك بعدما أثبتت تحاليلهم المعملية الخاصة بفيروس كورونا عن تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.وأوضح «الضوي» خلال تصريحات لـ"الدستور" أن الدفعة الجديدة من المتعافين تضم 17 شخصًا، من مختلف الفئات العمرية، ويعاني البعض منهم من الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن إجمالي أعداد المتعافين بالمستشفى قد بلغ 259 حالة، وبالتالي يصبح مستشفى إسنا في قائمة مستشفيات العزل من حيث تحقيق أعلى معدلات للشفاء.وأضاف أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل على مدار الـ 24 ساعة من أجل إنقاذ حياة المرضى، ومساعدتهم على التعافي، وذلك من خلال اتباع البروتوكول الطبي الصادر من وزارة الصحة، وهذا إلى جانب استخدام أنواع من الأدوية العلاجية التي لم تكن مدرجة بالبروتوكول الطبي، وذلك عقب حصول أطباء المستشفى على موافقة من جانب الأجهزة المعنية لاستخدامها في علاج مصابي كورونا.وأكد على أن الفترة المقبلة سوف تشهد خروج أعداد أخرى من المصابين، مناشدًا المواطنين بالمكوث بداخل منازلهم لتجنب الإصابة بالعدوى.