لإنقاص الوزن.. نظام غذائى صحى خلال شهر رمضان

يستغل البعض شهر رمضان الكريم، كفرصة لإنقاص الوزن وخسارته، كما يرتبط هذا الشهر الكريم بانضباط النفس والصيام لفترات طويلة، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، نظام غذائي صحي وريجيم لشهر رمضان، بحسب الموقع الطبي «web teb».اليوم الأولوجبة السحور: تناول زبدية من عصيدة الشوفان بالحليب، وشريحة من الخبز التوست المحمص، وحفنة من المكسرات الغير مملحة.وجبة الإفطار: خبز بيتا مع 90 جم صدر دجاج مشوي، وسلطة، وثلث كوب من الحمص.وجبة خفيفة: قطعتين من البقلاوة.اليوم الثانيالسحور: حبوب الإفطار، وكوب من الحليب، وفطيرة بانكيك صغيرة، وتفاحة أو موزة.الإفطار: 90 جم صدر دجاج، مع كوب من الأرز المسلوق، والخضار بالكاري، وسلطة متنوعة.وجبة خفيفة: كوب سلطة فواكه مع كريمة.اليوم الثالثالسحور: كوب حليب، وحبوب الإفطار الكاملة، وحبة فواكه متوسطة الحجم أو البرتقال.الإفطار: شريحتين خبز (60 جم)، و90 جم من السمك المشوي مع الخضار، أو كاري السمك مع الأرز.وجبة خفيفة: الشعيرية الحلوة أو قطعة واحدة من القطايف.اليوم الرابعالسحور: قطعة 40 جم من الجبن، زملعقة من المربى، وشريحتين من الخبز المحمص، وحفنة من الفواكه المجففة.الإفطار: كوب من المعكرونة المطبوخة، مع الخضار، و90 جم من الدجاج أو السمك.وجبة خفيفة: قطعة من الكعك العادي مع الكسترد.