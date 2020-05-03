«البحوث الفلكية» تكشف حقيقة تعرض مصر لـ«تسونامي»

نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن يؤثر الزلزال الذي ضرب جزر كريت، داخل البحر المتوسط، أمس السبت، على السواحل المصرية، أو وقوع تسونامي، كما تروج السوشيال ميديا، موضحًا أنه من الطبيعي في جنوب اليونان وإيطاليا حدوث زلازل بها، ولكن مثل هذه الزلازل ليس لها أي تأثير سلبي على مصر.وتابع القاضي خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية،" شائعات السوشيال ميديا روجوا أنه سيحدث توسنامى على الشواطئ المصرية، وهذا أمر ينافي الحقيقة تمامًا ولا اساس له من الصحة".وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لا يوجد أى تأثير يذكر على مصر جراء تبعات هذه الزلازل، كما يقول البعض.