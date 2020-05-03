عزيزة جلال: تملكنى الخوف والرهبة عقب العودة للغناء بعد غياب 34 عامًا

قالت المطربة الكبيرة عزيزة جلال، إنها عقب عودتها إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب قرابة 34 عامًا، تملكها الخوف والرهبة، وتابعت: "كان لدي خوف ورهبه من العودة ولقاء الجمهور مرة أخرى، ولكن دعوات التشجيع المحبة من قبل جمهوري، تصنع المعجزات".وأضافت عزيزة جلال، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن جمهورها أعطاها الثقة من أجل العودة للغناء مرة أخرى، مشيرة إلى أن صوت المطرب عندما يبعد عن الغناء يتأثر بكل تأكيد، لكنها قامت بتمارين عدة لتأهيل صوتها من أجل العودة، وتابعت: "تركت تقييم صوتي للمستمعين".