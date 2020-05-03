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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهى: الرئيس السيسى لديه وعى كامل بالأمن القومى المصرى

الأحد 03/مايو/2020 - 10:06 م
الديهي
الديهي
رباب الأهواني
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هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الشعب والجيش المصري لانضمام أحدث غواصة هجومية في العالم للأسطول البحري الحربي المصري.

وأضاف الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه وعي كامل بالخريطة وتحديات الأمن القومي المصري.

وشدد الإعلامي نشأت الديهي على ضرورة تسليح الجيش، لردع كل عدو تسول له نفسه بالاقتراب من مصر وحدودها ومصالحها.

وتستقبل القوات المسلحة الغواصة الألمانية الثالثة من طراز ٢٠٩١٤٠٠ قريبًا، وتتميز بأنها ذات القدرة القتالية العالية للتعامل مع الأهداف السطحية والأعماق، وتعتبر من أحدث الغواصات الهجومية على مستوى العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، فيديو للغواصة الألمانية 209.

وتمتلك القوات المسلحة منظومة أسلحة بحرية متطورة وحديثة وعالية الكفاءة، ما جعل ترتيب الجيش المصرى يتقدم فى الترتيب بين جيوش العالم، لا سيما القوات البحرية.

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