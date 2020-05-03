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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة موضة تقدم 8 نصائح قبل شراء لبس العيد

الأحد 03/مايو/2020 - 08:05 م
جريدة الدستور
نور أيمن
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اقترب عيد الفطر المبارك، والذي يستعد له الكبير والصغير من خلال شراء ملابس العيد، ولكي يتم شرائها دون أخطاء يقع بها البعض خاصة في ظل أزمة كورونا نقدم لكم تلك النصائح بحسب خبيرة الموضة ميشا وهبي.

أخطاء يقع بها البعض عند شراء الملابس:

عند النزول للشراء يجب ارتداء ملابس مريحة ومناسبة للتنقل وإمكانية خلعها بسهولة عند القياس.

البعد عن ارتداء الإكسسوار بكثرة لتسهيل الأمور في اللف واختيار الأزياء وكذلك لتفادى تلفها.

استخدام حذاء مناسب ويفضل أن يكون رياضي وربط خيطه جيدا.

الذهاب للمحال المعروفة والماركات العالمية، كونها على دراية بفكرة التعقيم ومنع انتشار العدوى، كما انهم يضعون معقمات للأيدى في كل مكان بالمتاجر في ظل كورونا.

يجب تحديد ما يراد شرائه من حيث طبيعة خروجات العيد والتفكير في الملابس المناسبة، وكذلك إذا كانت للسفر او الخروجات العادية.

تجنب شراء الملابس ذات الطبقات أو الخطوط، التي تجعلها تبدو رخيصة الثمن، مما يتسبب في الشعور بالإحراج أمام الأخرين، لذلك يفضل تجنبها.

متابعة صيحات الموضة عبر مواقع الانترنت قبل الذهاب للتسوق، وذلك توفيرا للوقت والجهد، للإطلاع على أحدث ستايلات الملابس الموجودة في المحلات ومتابعة كيفية تنسيقها بما يتلائم مع الزوق.

شراء الملابس قبل العيد بوقت كافِ، والتي تعتبر ضمن اهم النصائح وهى أن يتم التسوق قبل العيد بفترة كافية، للبعد عن الزحام في الأيام الاخيرة، كما انه بذلك ينفذ الازياء المميزة والقطع المختلفة.

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