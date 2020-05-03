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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

قبل حلقته في «رامز مجنون رسمي».. ماذا قال باسم ياخور عن المقلب؟

الأحد 03/مايو/2020 - 06:24 م
باسم ياخور
باسم ياخور
سناء إسماعيل
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ينضم الفنان السوري باسم ياخور، لضحايا الفنان رامز جلال في برنامج «رامز مجنون رسمي» ويتم تصويره في دبي ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وكشف باسم ياخور تفاصيل الإيقاع به في المقلب قبل أيام خلال مداخلة مع الإعلامي السوري أحمد الدرع، قائلًا إنه لم يكن يعلم بالمقلب مُسبقًا، لكن بعض المؤشرات تُوحي له بالوضع، مثل الأجر العالي مُقارنة ببرنامج حواري آخر.

وأضاف: «اتفاق ما في اتفاق.. لكن قلبك بيحسك إنه في شي مو طبيعي وهذا النوع من البرامج بندفع فيه أرقام أكبر بكتير من البرامج العادية كنوع من التعويض عن المقلب اللي بياكله الواحد».

وتابع: «باختصار أنت بيكون عندك إحساسك بهذا الموضوع.. لكن القصة ما تكون واضحة.. ما حدا بيعرف شو بيصير وأكيد ما في حدا بيعرف لوين رايحة الأمور.. يعني مثلا رامز بيعاين الناس السنة دي مع الفنانة أروى وهي اللي كانت بتواصل مع الناس على أساس إنها تستضيفهم في برنامج كشف الكذب وإنه برنامج حواري وبعدين بيطلع رامز يعمل المقلب».

واستطرد: «المقلب نفسه بغض النظر إنت بتخاف أو لا.. هو على جهاز اختبار طيارين بيقلبك وإنت رأسك كلها لتحت والدم متجمع في رأسك وعم يلف فيك وتحس إنه معدتك راح تطلع من تمك.. القصة هون إنه في شيء بيضايقك نفسيًا مو جسديًا».

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