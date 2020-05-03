2020 ما زال يفاجأ العالم.. دبابير قاتلة تغزو أمريكا

كارثة جديدة بدأت تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزو دبابير سامة لعدد من الولايات، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا فى مختلف أنحاء العالم، وارتفاع نسب الإصابة بـ (كوفيد 19)، وخاصة في الولايات المتحدة.وبدأت مؤخرا دبابير عملاقة ذات لدغة سامة تغزو الولايات المتحدة، مما أثار الكثير من المخاوف وسط جائحة كورونا، وأفاد العلماء بأنه تم رصد الدبابير العملاقة الآسيوية في الولايات المتحدة لأول مرة في ولاية واشنطن، بحسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.وأفادت الشبكة الأمريكية، اليوم الأحد، أنه بدأ اكتشاف هذه الدبابير عندما أبلغ أحد مربي النحل عن أكوام من النحل الميت في مزرعته وقد تمزقت رءوسها، في مشهد نادر ينذر بالخطر في بلد يتناقص فيه عدد النحل على نحو سريع.ويبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، وهي من أكبر الدبابير في العالم، ولها لدغة قاتلة إذا عضت الشخص أكثر من مرة، وفقا لخبراء في جامعة ولاية واشنطن، وقد أطلق عليها الباحثون لقب "دبابير القتل"، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية قبل قليل.ونقلت الشبكة عن سوزان كوبي، من مربي النحل في قسم علم الحشرات بجامعة ولاية واشنطن "تشبه الدبابير تلك التي تظهر في الرسوم المتحركة الوحشية للأطفال لها وجه أصفر برتقالي ضخم".وحتى الآن، لا يعرف العلماء على وجه التحديد كيف وصلت الدبابير القاتلة، وموطنها الأصلي آسيا، إلى ولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.ورجح سيث تروسكوت، من كلية العلوم الزراعية والبشرية والطبيعية في جامعة واشنطن، أن يكون قد تم نقلها عبر شحنات دولية، وفي بعض الحالات بشكل متعمد، على حد قوله.وأوضح "تروسكوت" أن الدبابير تكون أكثرا تدميرا اعتبارا من أواخر الصيف فى شهر يوليو وأوائل الخريف فى أكتوبر، إذ إنها في هذه الفترة تكون مشغولة في البحث عن مصادر البروتين لتربية ملكات العام المقبل.وتابع تروسكوت "إنها تهاجم خلايا نحل العسل وتقتل النحل البالغ وتلتهم يرقاته، لسعاتها كبيرة ومؤلمة، ولها سم عصبي قوي، يمكن للسعات متعددة أن تقتل البشر".وطالب المسئولون في مجال الزراعة بولاية واشنطن مربي النحل والمقيمين، بالإبلاغ عن أي دبابير عملاقة يشاهدونها وعدم الاقتراب منها، محذرين من أن لدغتها يمكن أن تخترق بدلة النحال العادية.