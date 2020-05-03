رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2020 ما زال يفاجأ العالم.. دبابير قاتلة تغزو أمريكا

الأحد 03/مايو/2020 - 11:48 ص
دبابير قاتلة
دبابير قاتلة
مروة عنبر
طباعة
كارثة جديدة بدأت تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزو دبابير سامة لعدد من الولايات، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا فى مختلف أنحاء العالم، وارتفاع نسب الإصابة بـ (كوفيد 19)، وخاصة في الولايات المتحدة.

وبدأت مؤخرا دبابير عملاقة ذات لدغة سامة تغزو الولايات المتحدة، مما أثار الكثير من المخاوف وسط جائحة كورونا، وأفاد العلماء بأنه تم رصد الدبابير العملاقة الآسيوية في الولايات المتحدة لأول مرة في ولاية واشنطن، بحسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأفادت الشبكة الأمريكية، اليوم الأحد، أنه بدأ اكتشاف هذه الدبابير عندما أبلغ أحد مربي النحل عن أكوام من النحل الميت في مزرعته وقد تمزقت رءوسها، في مشهد نادر ينذر بالخطر في بلد يتناقص فيه عدد النحل على نحو سريع.

ويبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، وهي من أكبر الدبابير في العالم، ولها لدغة قاتلة إذا عضت الشخص أكثر من مرة، وفقا لخبراء في جامعة ولاية واشنطن، وقد أطلق عليها الباحثون لقب "دبابير القتل"، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية قبل قليل.

ونقلت الشبكة عن سوزان كوبي، من مربي النحل في قسم علم الحشرات بجامعة ولاية واشنطن "تشبه الدبابير تلك التي تظهر في الرسوم المتحركة الوحشية للأطفال لها وجه أصفر برتقالي ضخم".

وحتى الآن، لا يعرف العلماء على وجه التحديد كيف وصلت الدبابير القاتلة، وموطنها الأصلي آسيا، إلى ولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورجح سيث تروسكوت، من كلية العلوم الزراعية والبشرية والطبيعية في جامعة واشنطن، أن يكون قد تم نقلها عبر شحنات دولية، وفي بعض الحالات بشكل متعمد، على حد قوله.

وأوضح "تروسكوت" أن الدبابير تكون أكثرا تدميرا اعتبارا من أواخر الصيف فى شهر يوليو وأوائل الخريف فى أكتوبر، إذ إنها في هذه الفترة تكون مشغولة في البحث عن مصادر البروتين لتربية ملكات العام المقبل.

وتابع تروسكوت "إنها تهاجم خلايا نحل العسل وتقتل النحل البالغ وتلتهم يرقاته، لسعاتها كبيرة ومؤلمة، ولها سم عصبي قوي، يمكن للسعات متعددة أن تقتل البشر".

وطالب المسئولون في مجال الزراعة بولاية واشنطن مربي النحل والمقيمين، بالإبلاغ عن أي دبابير عملاقة يشاهدونها وعدم الاقتراب منها، محذرين من أن لدغتها يمكن أن تخترق بدلة النحال العادية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشعلت والدته شمعة بجواره وخرجت للتسوق.. تفحم طفل فى القليوبية

«الداخلية»: مقتل 18 إرهابيًا فى مداهمة أمنية بـ«بئر العبد»

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

بث التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان من «الأزهر»

الصور

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

الأكثر قراءة

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

مصرع شقيق الفنان تامر شلتوت فى حادث سير

بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز 1061 وحدة بـ«دار مصر» بـ5 مدن جديدة

فتح الشهر العقارى والمحاكم أمام المواطنين غدًا

إنفوجراف

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

أيام زمان

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

تفاصيل الرواية الوحيدة لـ الأبنودي.. «وضع بها أسرار أمه»

سر غضب عادل إمام على نجاح الموجى بسبب «سلام يا صاحبى»

نجم الساعة

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

دعاء ما قبل الامتحان مكتوب وأدعية ليلة الامتحانات

«تحدى الحدائق» يجمع 3 من أبرز نجوم ألعاب القوى خلال أزمة كورونا

300 مليون مشارك في اجتماعات عن بُعد باستخدام «زووم» شهريا

تطوير ذراع اصطناعية يتحكم بها «باستخدام العقل»

مقالات الرأي
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
ماجد حبته
دواء قديم لكورونا المستجد
د.أحمد الخميسى
حكايات لم تحدث إلا فى الصحف
د. منى حلمى
شهداء جدد لإرهاب يقبض الثمن قبل شراء الكفن
المزيد

الثقافة

المغرب تقرر نصًا لعزت الطيرى للأطفال فى مدارسها

محاضرات على الإنترنت حول فيروس كورونا من مكتبة الإسكندرية.. اليوم

الرافدين للنشر تطرح النسخة العربية لرواية «جبن»

القصة الكاملة لــ«المشاديد» في مسلسل الفتوة