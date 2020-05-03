سعد الدين الهلالى: الصلاة وراء التليفزيون جائزة عند المالكية

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المذهب المالكي يقول إذا سمع المأموم تكبيرة الإمام مباشرة أو عن طريق وسيط، وهو ما ينطبق على التليفزيون والراديو، فإن صلاة الجماعة قائمة.وأضاف "الهلالي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "العبرة بسماع التكبير وليس برؤية الإمام أو اتصال الصفوف".وأردف الهلالي: "زعلان من المشايخ أنهم لا يذاكرون الآراء الفقهية، مع أنهم متفرغين للمذاكرة، عليهم أن يذاكروا الآراء، ونبحث عن الرأي الذي يريح الناس، لا الذي يضيق على الناس، وظيفتنا إراحة الناس".ولفت إلى أن بعض رجال هيئة كبار العلماء بالمغرب، أيدوا صحة الصلاة خلف المذياع، والإمام أحمد بن محمد بن صديق الغماري، والذي يقدره الأزهر كثيرا ألف كتاب اسمه "الإقناع في صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع"، وهو مشتق من رأي المالكية.وأوضح أن المالكية قالوا أيضا إنه لا يشترط أن يكون المأموم خلف الإمام وإنما تجوز صلاة المأموم أمام الإمام.وكانت دار الإفتاء المصرية غردت، خلال حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تحذر المواطنين من الصلاة وراء التلفاز أو الإذاعة المصرية الخاصة بالقرآن الكريم، مؤكدة أن ذلك ليس صحيحا سواء في الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة أو صلاة التراويح.