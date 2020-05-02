وزير الداخلية الأسبق يكشف كيف واجه طلب الإخوان القبض على إعلاميين

قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، إن المستشار الأمني للرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي، حضر إليه ومعه كشف بمجموعة أسماء من الإعلاميين يطلب القبض عليهم.وأضاف وزير الداخلية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "رأوا أن برامج التوك شو مأثرة على الرأي العام، وأرادوا التخلص منهم بأي أسلوب، لكني رفضت طبعا، وقطعت الكشف أمام المندوب".