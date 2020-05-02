محافظ مطروح: المواطنون أصبحوا أكثر وعيًا بخطورة كورونا

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن هناك حالة من الوعى والإحساس بالمسئولية من قبل المواطنين تجاه مواجهة فيروس كورونا المتسجد،"كوفيد 19"، وتابع: "الناس عندها إحساس بالمسئولية ولا يوجد أي مخالفة الحمد الله الناس عندها التزام كامل وهو ما أفرحنى كون ذلك سيساعدنا في القضاء على الفيروس".وأضاف "شعيب "، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن القرى السياحية بالمحافظة أكثر التزامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتابع: "المتابعات الدورية أثبتت أن القرى السياحية أكثر التزامًا".وأشار محافظ مطروح، إلى أن غالبية الإصابات بفيروس كورونا، لأشخاص من خارج المحافظة، ولذلك قمنا بتكريم أول شهيد بفيروس كورونا وقمنا بإطلاق اسمه على أحد الشوارع، إلى جانب الوحدة الصحية بمسقط رأسه.ووجه محافظ مطروح، الشكر والتقدير لجيش مصر الأبيض الذى يبذل مجهودًا كبيرًا فى مواجهة فيروس كورونا.