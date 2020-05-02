«ذبحته بيت المقدس».. من هو الشيخ السيناوى الذى ظهر فى «الاختيار»؟

ظهر في مسلسل "الاختيار" بالحلقة الثامنة، أمس، شيخ بدوي توجه للضابط "أحمد منسي"، الذي يجسد دوره أمير كرارة، ليبلغ عن ابن شقيقه الذي انضم لجماعة إرهابية.شخصية الشيخ البدوي في الحقيقة تجسيد للشيخ "سليمان أبوحراز"، من مشايخ قبيلة "السواركة" وكان يسكن منطقة المزرعة في جنوب العريش.مثّل أبوحراز تهديدًا لأفكار تنظيم "بيت المقدس" لنهجه المعتدل والذي ينبذ الإرهاب والفكر المتطرف، كان رمزًا دينيًا كبيرًا في سيناء ومن كبار الطريقة الصوفية، وكان يصلح بين العائلات وله شعبية كبيرة وكان يساند الدولة بشكل كبير، ما كان يسبب قلقًا للجماعات الإرهابية التكفيرية، اختطفوه مرتين، إحداهما كانت تحت تهديد السلاح ثم تركوه وعاد إلى منزله.واختطفته جماعة "بيت المقدس" الإرهابية مرة أخرى أمام أبنائه في عام 2016 بدعوى أنه "ساحر ودجال" وقاموا بذبحه، إلا أن حقيقة الأمر أن التنظيم الإرهابي يشعر بالقلق تجاه المشايخ المعتدلين، وسبب اغتياله غضبًا شعبيًا كبيرًا وخصوصا في سيناء.