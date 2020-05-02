هالة زايد: ضم 81 مستشفى لعزل مصابين كورونا

أكدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة أنه، تم ضم 17 مستشفى للعزل الصحي إلى الآن، وصدر قرار بضم مستشفيات الحميات والصدرية لمستشفيات العزل ويصل عددها إلى 81 مستشفى.وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "مستشفيات الحميات كانت قاصرة على الفرز والتحاليل ولكنها ستقوم بكامل العملية من فرز وتحليل وعزل وتم رفع كفاءتها وغدًا سيتم إجراء تدريب إجراء لكل الأطقم الطبية، وخلال شهر سيكون هناك 30 مستشفى جاهزة من الـ81 مستشفى".وأكدت أن، المدن الجامعية والفنادق يوجد بها 1700 حالة، ونسب الشفاء بينهم عالية جدًا، والحالات البسيطة الآن تذهب إلى المدن الجامعية والفنادق، موضحة أن الحالات البسيطة في العالم يعالجون في منازلهم ولا يذهبون إلى المستشفى، على خلاف النظام المصري.