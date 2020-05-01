أمن الجيزة يعيد طفلة تائهة لأهلها فى الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إعادة طفلة لأهلها عقب اختفائها في دائرة قسم شرطة الأهرام، إذ تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من إحدى الأسر باختفاء طفلتهم وعدم تمكنهم من العثور عليها.وعلى الفور تم النشر بأوصاف الطفلة حيث تمكن أحد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة من العثور عليها، وقام بتقديم الرعاية اللازمة لها واصطحابها إلى القسم، حيث تم إخطار أهلها بالعثور عليها، وحضروا للقسم وقاموا باستلام الطفلة وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لبلاغهم وإعادة طفلتهم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.