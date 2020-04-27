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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد بدير ينفى خبر وفاته بجلسة تصوير جديدة (صور)

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:53 ص
أحمد بدير
أحمد بدير
حسين الجندي
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قام المصور الصحفي محمود عادل بنشر صور أحدث جلسة تصوير للفنان أحمد بدير، أثناء قيامه بتصوير أوبريت "خليك في البيت" والذي يتحدث فيه عن العزيمة والإصرار على المرور من هذه المحنة مهما كانت النتائج لتخطي هذه الأزمة وغيرها والخاصة بفيروس كورونا المستجد.

أوبريت "خليك في البيت" يجمع بين نجوم الفن والغناء المصريين، وذلك لبث رسالة تضامن مع الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبث حالة من التكاتف ضد هذه الأزمة.

وأوضح المصور الصحفي محمود عادل، أنه كان يقوم بجلسة التصوير أثناء تدول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخبر، وعندما وصل للفنان أحمد بدير علق ساخرًا: "الناس خلصوا كلام على الكورونا مسكوني أنا".

يذكر أن أوبريت "خليك في البيت" غناء المطرب أحمد شيبة والمطربة أمينة وأداء صوتي ومرئي لكل من الفنان أحمد بدير ومها أحمد وكمال أبو رية وأحمد ماهر وهي من كلمات شفيق كارم وألحان تامر حجاج وتوزيع تامر صقر وإخراج هيثم عنتر.

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