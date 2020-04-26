الإفتاء توضح حكم تبكير إخراج الزكاة هذا العام (فيديو)

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أزمة فيروس كورونا أضرت بالكثيرين وخاصة الفقراء وعمال اليومية، مؤكدًا أن أحد الأمور الهامة في رمضان هي الشعور بالجائعين والمحتاجين.وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حواره مع برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، حكم تبكير إخراج الزكاة هذا العام بسبب الأزمة التي نمر بها البلاد، قائلًا: "إن دار الإفتاء أجازت تبكير إخراج الزكاة لعامين مقبلين؛ لأننا في وقت عسرة".كما بين أن دار الإفتاء المصرية أكدت أنه ينبغي ويستحب أن نبادر بالصدقات والمعونات والزكاة هذا العام.