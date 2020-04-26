ياسمين صبرى بعد سخرية السوشيال ميديا: «أبوهشيمة سيد الرجال»
الأحد 26/أبريل/2020 - 07:53 م
هاجر رضاطباعة
استضاف النجم رامز جلال، الفنانة ياسمين صبري، في ثالث حلقات برنامجه رامز مجنون رسمي المعروض على قناة mbc مصر.
وقبل معرفة ياسمين صبري باستضافتها ضمن برنامج رامز مجنون رسمي، أجابت عن سؤال مقدمة البرنامج عن أكثر ما يميز زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، فقالت إضحاكه لها، ما أثار جدلا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أعقبها كومكيسات جاء أبرزها:-
وردت سارة من رواد «فيسبوك»: «أكتر حاجة بتحبيها في أبو هشيمة إيه؟ بيضحكني».
وبمجرد تداول الكومكيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت تريند، نشرت ياسمين صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، عبر موقع تبادل الصور «إنستجرام» وعلقت عليها: «سيد الرجال».
وقبل معرفة ياسمين صبري باستضافتها ضمن برنامج رامز مجنون رسمي، أجابت عن سؤال مقدمة البرنامج عن أكثر ما يميز زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، فقالت إضحاكه لها، ما أثار جدلا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أعقبها كومكيسات جاء أبرزها:-
ياسمين صبري ترد على سخرية السوشيال ميدياقال أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عليا النعمة ياسمين صبري قالت واحدة تَعبت - بفتح التاء- أضحي عشانها بمصنع حديد وصلب!».
وردت سارة من رواد «فيسبوك»: «أكتر حاجة بتحبيها في أبو هشيمة إيه؟ بيضحكني».
وبمجرد تداول الكومكيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت تريند، نشرت ياسمين صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، عبر موقع تبادل الصور «إنستجرام» وعلقت عليها: «سيد الرجال».