ياسمين صبرى بعد سخرية السوشيال ميديا: «أبوهشيمة سيد الرجال»

ياسمين صبري ترد على سخرية السوشيال ميديا

شاهد رامز جلال يهدد ياسمين صبري بالثعبان لتترك أبو هشيمة من هنا

استضاف النجم، الفنانة، في ثالث حلقات برنامجهالمعروض على قناةوقبل معرفة ياسمين صبري باستضافتها ضمن برنامج رامز مجنون رسمي، أجابت عن سؤال مقدمة البرنامج عن أكثر ما يميز زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، فقالت إضحاكه لها، ما أثار جدلا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أعقبها كومكيسات جاء أبرزها:-قال أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عليا النعمة ياسمين صبري قالت واحدة تَعبت - بفتح التاء- أضحي عشانها بمصنع حديد وصلب!».وردت سارة من رواد «فيسبوك»: «أكتر حاجة بتحبيها في أبو هشيمة إيه؟ بيضحكني».وبمجرد تداول الكومكيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت تريند، نشرت ياسمين صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، عبر موقع تبادل الصور «إنستجرام» وعلقت عليها: «سيد الرجال».