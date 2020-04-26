صحيفة: تركيا تتواجد في المياه القبرصية لتحقيق مكسب سياسي

أكدت صحيفة "قبرص ميل" القبرصية، أنه من الصعب جدًا معرفة الهدف الحقيقي وراء استمرار تركيا في التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، متابعة أن قبرص ليس في يدها شىء تفعله لوقف التوغلات التركية في المنطقة الاقتصادية، ولكن ربما لا تكون هناك حاجة لعمل الكثير.وأضافت أن هدف تركيا من هذا الاعتداء تحقيق مكسب سياسي وليس له اعتبارات تجارية، فتركيا دائمًا ما تدعي أن هدفها هو الحفاظ على حقوق القبارصة الأتراك، وفي الوقت نفسه لم يتحدث القبارصة الأتراك مطلقًا عن حقوقهم في المواد الهيدروكربونية فهم يرغبون في المشاركة في صنع القرار.وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يعترض أحد على شرعية مطالبات القبارصة الأتراك بحصة عادلة، لكن قانونية الإجراءات التي تتخذها تركيا هي التي يتم الاعتراض عليها على أنها غير قانونية، كما أن دمج هذه الإجراءات مع المطالبات المشروعة للقبارصة الأتراك أمر غير مفيد مثل الحديث عن كونها مالكة مشتركة، مما يعني ضمنًا امتلاك نصف حصة ثروة الهيدروكربون في قبرص.وأكدت الصحيفة أن خطط الحفر التركية تتشكل من اعتبارات سياسية وليس اعتبارات تجارية، وهو ما يفسر قرار تركيا بمواصلة الحفر بعد انخفاض سعر النفط والغاز، لكنها لا تحدد الغاية السياسية التي تهدف إلى تحقيقها في ظل أسوأ أزمة للصحة العامة شهدها العالم على الإطلاق.