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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشرقية تستغل ساعات الحظر في تعقيم وتطهير الشوارع

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:37 م
الدكتور ممدوح غراب،
الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
سارة الوردانى
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يتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، أعمال التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت العامة والشوارع وخاصة أماكن تقديم الخدمات العامة للمواطنين كالبنوك ومكاتب البريد والمخابز ومكاتب التأمينات وماكينات الصراف الآلي بجميع مراكز ومدن المحافظة، من خلال رش الشوارع بسيارات محملة بجهاز (التيفا) المخصص لرش الحشرات الطائرة بالمبيد الحشرى المصرح به، فضلًا عن رش الشوارع والمبانى بالمياة المختلطة بالمواد المطهرة، وفقًا للنسب المقررة من وزارة الصحة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتطهير كافة المنشآت بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ - في بيان له - استمرار حملات التعقيم والتطهير لكل المباني والمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية والمبانى والمرافق العامة بالمحافظة، إضافة لتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتفريغ صناديق القمامة ورشها بالمياه المختلطة بالمطهرات للقضاء على انتشار الفيروسات للحفاظ على جو بيئى وصحى نظيف خالى من التلوث والفيروسات.

واستغلالًا لساعات الحظر، شنت مراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها المسائية لتعقيم وتطهير الشوارع والميادين والمبانى الخدمية والمرافق العامة.

وقامت رئاسة مدينة القنايات بالاشتراك مع مجلس مدينة الزقازيق في حملة النظافة والتجميل، بغسل وتنظيف كوبري مديرية الأمن بمعاونة سيارات وعمال مدينة القنايات.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالاشتراك مع الوحدات المحلية برش وتعقيم الوحدة المحلية بالزنكلون ودار المناسبات والوحدة الصحية بالقرية.

ونفذت رئاسة حي ثان الزقاريق أعمال تعقيم وغسل الكوبري الجديد ضمن إجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة تطهير شوارع مدينة بلبيس ومنها حي المتاجر وحي النادي ومنطقة المطحن وشارع القيسارية ومنطقة سعدون حي الوكايل ومنطقة الطاهرات.

وقامت رئاسة مدينة صان الحجر برش وتطهير المساجد والمحلات التجارية والشوارع الرئيسية والفرعية

ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير أعمال الرش والتعقيم بدائرة المركز والوحدات المحلية وشملت مساجد قرية طوخ القراموص والشوارع الداخلية والرئيسية بالقرية مكتب البريد الوحدة الصحية ومدرسة الشهيد عمر الالفي وشوارع قرية الحصوة واماكن تواجد الاسواق بالحصوة وشوارع قري كفر هربيط وهربيط والاحراز وشوارع قرية ومنشأة رضوان وشوارع قرية القراموص ومساجد قرية بنى عياض والشوارع الداخلية.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة فاقوس أعمال التطهير والتعقيم بالوحدة المحلية بسوادة، وقامت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح برش وتعقيم مركز شرطة منيا القمح والشوارع الجانب به للمركز، وأيضًا رئاسة مركز ومدينة ههيا نفذت أعمال التطهير والتعقيم داخل ديوان المجلس للحفاظ على صحة العاملين والمترددين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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