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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: المؤتمر اليومى عن كورونا لا يستحق الوقت والجهد

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:08 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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انتهي المؤتمر الصحفي، أو الإحاطة الصحفية اليومية، حول أزمة فيروس كورونا في البيت الأبيض، يوم السبت، دون أن يجيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسئلة الصحفيين.

وغاب ترامب يوم السبت، عن الإحاطة اليومية بعد أكثر من شهر من ظهوره في الإحاطة بصور شبه يومية للكشف عن التطورات بشأن فيروس كورونا الجديد، في البيت الأبيض، وظل خلف الأبواب بعد أن حذر المستشارون من أن ظهوره يضر بحملته.

وأشار ترامب نفسه إلى غيابه وكتب مغردا على حسابه في موقع تويتر، مساء السبت، قائلا إن الإحاطات "لا تستحق الوقت والجهد"، وفقا لما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية.

وكتب يقول: "ما الغرض من عقد مؤتمرات أخبار البيت الأبيض عندما لا تطرح وسائل الإعلام المناهضة سوى أسئلة معادية، ثم ترفض الإبلاغ عن الحقيقة أو الحقائق بدقة، إنهم يحصلون على تقييمات قياسية، والشعب الأمريكي لا يحصل على شيء سوى الأخبار المزيفة، لا تستحق الوقت والجهد!".

واستخدم ترامب الإحاطات لتقديم نصائح طبية غير مثبتة علميا، مشيرا إلى أن أشياء مثل ضوء الشمس وأدوية مكافحة الملاريا، باعتبارها علاجات لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وفاجأ ترامب المراقبين يوم الجمعة الماضية بعدم تقبّل أي أسئلة والخروج من الغرفة بعد إحاطة قصيرة بشكل غير عادي لمدة 22 دقيقة فقط، واعتبر البعض هذه الخطوة اعترافا من ترامب نفسه بأنه ربما ذهب بعيدا في "نصائحه الطبية غير الصحيحة"، عندما قال إنه يمكن استخدام المواد المطهرة كعلاج لكوفيد-19، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

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