الصين تشن حملة على الحسابات غير المشروعة بالإنترنت

أطلقت مصلحة الفضاء الإلكتروني الصينية، أكبر منظم للفضاء الإلكتروني في البلاد، حملة خاصة للقضاء على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر محتوى غير قانوني.وتهدف الحملة التي تستمر لمدة شهرين إلى التعامل مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإجراءات التي تعطل تنظيم الفضاء الإلكتروني، مثل فبركة الأخبار المزيفة وإثارة الشائعات وتشويه الشهداء الأبطال.وبتوجيه من المصلحة، أحرزت هيئات إدارة الفضاء الإلكتروني في بكين وشانغهاي ومقاطعة قوانجدونج تقدما مؤخرًا، مع إزالة ما مجموعه 6126 قطعة من المقالات على الإنترنت وإغلاق 18576 حسابا، وفقا للإحصاءات الأولية.وستركز المصلحة على القضايا الملحة، وتنزل عقوبات أغلظ، وتعلن نتائج حملة الملاحقة.