رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل الحالة الصحية لـ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. هل توفى بالفعل؟

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:01 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أثار تلفزيون هونج كونج، الجدل حول مصير كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، والذى أكد أنه توفى بالفعل بعد تدهور حالته الصحية، إثر خضوعه لعملية دقيقة بالقلب.

تفاصيل الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون


وقالت نائبة مدير شبكة "HKSTV" بهونج كونج، حسبما نقلت مجلة "نيويورك بوست"، إنها علمت من "مصدر قوي للغاية"، بأن زعيم كوريا الشمالية قد مات بالفعل.

يأتي ذلك على الرغم من تقرير نشره موقع "ديلي إن كي" الإلكتروني الذي مقره في سول، الأسبوع الماضي، بأن كيم يتعافى، بعدما أجريت له جراحة في القلب في 12 أبريل الجاري.

فيما شكك مسئولو الحكومة الكورية الجنوبية ومسئول صيني في إدارة الاتصال، في تقارير تالية أشارت إلى أن كيم "في حالة خطيرة" بعد الجراحة، مؤكدين أنهم لم يرصدوا أي نشاط غير معتاد في كوريا الشمالية.

أول رد لـ كوريا الشمالية على وفاة كيم كونج أون 


بدوره، رد أليخاندرو كاو دي بينوس، رئيس جمعية الصداقة الكورية، على التقارير الإخبارية المتداولة، حول وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال "دي بينوس"، بحسب شبكة "روسيا اليوم"، إن هذه الشائعات حول وفاة كيم جونج أون "كاذبة وخبيثة".

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت تقارير أن زعيم كوريا الشمالية، تعرض لنكسة صحية وخضع لعملية جراحية في القلب، وتخلف مؤخرا عن حضور الاحتفالات بعيد ميلاد جده في 15 أبريل.

حقيقة وفاة كيم يونج أون زعيم كوريا الشمالية.. وفد صينى يثير الشكوك


وأفادت وكالة "رويترز" بأن الصين أرسلت فريقا يضم خبراء طبيين إلى كوريا الشمالية، لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأوضحت أن هذه الزيارة تأتي وسط تقارير متضاربة عن صحة كيم، فيما لم يتسن لها أن تحدد بعد ما الذي تمثله رحلة الفريق الصيني فيما يتعلق بحالة زعيم كوريا الشمالية.

وقال اثنان من المصادر الثلاثة، التي طلبت إخفاء هويتها نظرا لحساسية الموضوع، إن وفدا برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بكين إلى كوريا الشمالية الخميس.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمصريين بالمملكة.. خطوات وشروط تقديم طلب العودة عبر «أبشر»

كشفها «الاختيار».. كواليس عملية ثأر الجيش لشهداء مجزرة رفح الأولى لاصطياد المنفذين أحياء

كيف جسد «الاختيار» تطرف نسرين حسن زوجة الإرهابي هشام عشماوي؟

6 جنيهات.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب المحلية اليوم 25-4-2020

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

«نيويورك بوست»: وفاة كيم يونج زعيم كوريا الشمالية

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

خروج أسرة «يامن» أول مولود بمستشفى العزل بكفر الزيات (صور)

«نحن بخير.. اطمئنوا».. رسالة من أحد مصابي كورونا بعزل إسنا

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

إمساكية اليوم الثالث من رمضان.. موعد أذان المغرب الأحد 26-4-2020 فى مصر

«عم محمد».. كهربائي عمره 70 عامًا يعمل في تصليح الأجهزة الكهربائية

«معلم الإنسانية».. «جمال» يطرح مبادرة لمساعدة الطلاب

«ميونخ» يبيع 100 ألف قناع وجه لمكافحة كورونا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
أبطالى فى السينما والدراما.. سلامٌ على الخواجة عبدالقادر
د.أحمد الخميسى
وداعًا سيبولفيدا.. كاتب المقاومة والكبرياء
ماجد حبته
جوْعَى المسلمين أم البريطانيين؟!
نرمين يسر
«حظر التجوال».. اللافتة التى تخلص منها مدبولى
المزيد

الثقافة

كيف وصف «ستانلي لين بول» بائع السوبيا والعرقسوس بالقاهرة؟

احتفالًا بتحرير سيناء.. إتاحة كتاب «الجيش المصرى البرى والبحرى» عبر بوابة الثقافة

«بيت الشعر» ينشر قصيدة «التباس» لـ حسين صالح خلف الله

بالتعاون مع الأوقاف.. هيئة الكتاب: إتاحة 10 عناوين من «رؤية» عبر بوابة الثقافة