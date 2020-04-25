«دي جي ورقص» في قرية الزعفران المعزولة بكفر الشيخ.. فما السر؟ (فيديو)

تجمع العشرات من أهالي قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، على الطريق الرئيسي للقرية للاحتفال بعودة عدد من المخالطين لأحد الحالات الإيجابية، بعدما أثبتت تحاليلهم أنهم غير مصابون بفيروس كورونا المستجد.والتف الأهالي في مشهد مهيب حول المخالطين، ورفعوهم في الهواء وحملوهم على الأكتاف احتفاءا بعدم إصابتهم بالفيروس، وذلك علي أنغام الـ"D.g" وأصوات الطبل والزمر وزغاريد النساء.وأثار الفعل الذي قام به أهالي القرية، غضب واستهجان مواطني محافظة كفر الشيخ، لما يمثله هذا التجمع من كارثة كبيرة قد تؤدي إلى تفشي الفيروس بالقرية، والتي تم عزلها صحيا منذ 4 أيام بعد ظهور عدة إصابات بها، مطالبين بتطبيق حظر تجوال وعزل منزلي داخل القرية.