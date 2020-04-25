استشاري أمراض قلب: كورونا وضع الإنسان في حجمه الطبيعي

قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، إن فيروس كورونا جاء ليضعنا في حجمنا الطبيعي بعدما ظن الإنسان أنه سيد الكوكب وسيطر على كل تفاصيله.وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كورونا رسالة من السماء تؤكد أن علم الإنسان محدود كما قال رب العزة في محكم التنزيل «وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا».وتابع شعبان، أن الفيروس قاسٍ لدرجة أنه منع الإنسان من مصافحة أبنائه ووالديه عند دخول المنزل، مؤكدًا أن عملية التقارب مهمة لحيوية واستقامة النفس البشرية وهو ما نجح كورونا في الحد منها.وخاطب شعبان المواطنين، قائلًا: «لو مضطر تنزل راعي غيرك وتعامل كأن الجميع مصابين بفيروس كورونا للمحافظة على الجميع».وأشاد استشاري أمراض القلب بإجراءات الدولة المصرية للحد من فيروس كورونا، والتي ألغت جميع التجمعات، مطالبًا المواطنين بوضع أيديهم في يد الدولة لأنها تحرص على حياتهم وتسعى للمحافظة عليها.