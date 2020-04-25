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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حكم صلاة التراويح في المنزل خلف إمام التلفزيون (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 06:01 م
صلاة
صلاة
رباب الأهواني
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أوضحت الداعية الإسلامية ميرفت عزت، حكم صلاة التراويح في المنزل خلف الإمام في التلفزيون.

وقالت ميرفت عزت، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» اليوم، إنه لا يجوز أداء الصلاة خلف الإمام في التلفزيون، ولا بد أن تكون الصلاة خلف الإمام متصلة بالإمام أو الصفوف التي خلفه.

وتابعت الداعية الإسلامية، أنه يجوز للمرأة أن تُصلى جماعة في المنزل مع زوجها وأبنائها، موضحة أن بعض الرجال يحرجون من أداء الصلاة في جماعة؛ لكونه غير قادر على قراءة القرآن بشكل جيد، ويتسبب ذلك في إحراج له أمام عائلته.

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في ردها على فتوى حول حكم صلاة التراويح خلف التلفاز أو المذياع بسبب إغلاق المساجد بسبب انتشار الوباء الحالي، إن الصورة التي يدعو بعض الناس إليها بأن نصلي خلف التلفاز أو المذياع تناقض مقصود الشارع وهو لقاء المسلمين في مكان واحد لقاء حقيقيًا وليس لقاءً افتراضيًا، وقد اشتراط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.

وأضافت اللجنة، أنه جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: (ومنها- اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها} بدائع الصنائع (1 145)، وجاء حاشية الجمل في الفقه الشافعي:{ وثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان.. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح.. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ}.

وأكدت اللجنة أنه بناء على ما سبق: لا تصح الصلاة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة؛ وذلك لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء، وكذلك لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو لانعدام التواصل بالإمام والإمام إنما جُعل ليؤتم به، والأفضل يصليها المسلم في بيته جماعة بأهله وأولاده لأنها سنة وليست فرضًا وهي فرصة لاتخاذ مصلي بركن في البيت تؤدي فيه الصلاة فتعم الرحمة والبركة في البيت حيث تتنزل الملائكة بإذن ربهم حتي مطلع الفجر.

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