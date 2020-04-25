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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: «المتحدة للخدمات الإعلامية» أسهمت فى التخفيف من حدة الحظر

السبت 25/أبريل/2020 - 01:15 م
المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة التحية والتقدير لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التفاعل الكبير بين الشركة وجموع المواطنين خلال تنظيم الشركة لاحتفالية كبرى لها بعيد القيامة وحلول شهر رمضان المعظم والتى قامت بها الشركة وبالتنسيق مع محافظة القاهرة من خلال تسيير قافلة سيارات إلى منطقتى شبرا والسيدة زينب وذلك لتعليق زينة رمضان وتنظيف الشوارع وتوزيع أعلام على المواطنين.

وقال "مسعود" فى بيان أصدره اليوم إن طريقة تنظيم هذه الاحتفالية من خلال الموسيقى والمنشدين لقى تفاعلًا كبيرًا من جميع المواطنين، مؤكدًا أن المبادرات المتعددة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج القدير تامر مرسى رئيس مجلس الإدارة كان لها آثارها الإيجابية والكبيرة فى تخفيف حدة الحظر والإجراءات والتدابير الاحترازية المهمة التى تتخذها الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وقال النائب أمين مسعود إن المتحدة للخدمات الإعلامية ضربت المثل والقدوة فى وجود إعلام وطنى قادر على مساندة ودعم جهود مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية، متوجهًا بالتحية والتقدير لجميع القيادات الإعلامية والعاملين داخل هذا الكيان الوطنى المتميز برئاسة المنتج المتألق تامر مرسى، مناشدًا المتحدة للخدمات الإعلامية الاستمرار فى هذه المبادرات المهمة.




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