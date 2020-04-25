محيى إسماعيل يكشف سبب رفضه العمل مع عادل إمام

كشف الفنان محيي إسماعيل، سبب رفضه المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الزعيم عادل إمام.وقال محيي إسماعيل، خلال برنامج "شيخ الحارة" تقديم المخرجة إيناس الدغيدي على شاشة "القاهرة والناس": "مؤلف المسلسل يوسف معاطي كلمني وطلب مني المشاركة في مسلسل عفاريت عدلي علام فوافقت بشرط يتصل عليا عادل إمام، فقالي أنه بيتكرم في تونس".ولفت إلى أن يوسف معاطي أرسل له 15 حلقة من المسلسل، ولكنه رفض استكمال المسلسل دون أي أسباب.وقال محيي عن النجم محمد رمضان: "ممثل شاطر ولكنه في سن صغير ومهم جدا يكون معاه حد مستنير يقرصه من ودنه ويقوله خلى بالك أنت زودت المنطقة اللي انت ماشي فيها وإحنا مش عايزين رمضان يسيء الاختيار".وتمنى الفنان محيي إسماعيل، أن يستمر محمد رمضان كأحد نجوم الفن في السينما والتلفزيون خاصة وأنه نجم موهوب.